МИД России выступил с решительным осуждением террористической атаки гражданского судна – танкера «Сиг», которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы.

«Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря. Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», – говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона было атаковано российское гражданское судно, находившееся на рейде близ Керченского пролива. По предварительным данным, морской танкер «Сиг» получил пробоину в области машинного отделения, в результате чего потерял способность передвигаться самостоятельно. Экипаж танкера не пострадал. Проводится спасательная операция.

Ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя Василия Малюка, который назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом».

«Международное сообщество может еще раз воочию убедиться в том, какую «законность» исповедуют в Киеве», – обратила внимание Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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