российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 августа 2023, 21:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

МИД России пообещал неминуемый ответ на атаку гражданского танкера «Сиг»

МИД России выступил с решительным осуждением террористической атаки гражданского судна – танкера «Сиг», которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы.

«Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря. Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», – говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона было атаковано российское гражданское судно, находившееся на рейде близ Керченского пролива. По предварительным данным, морской танкер «Сиг» получил пробоину в области машинного отделения, в результате чего потерял способность передвигаться самостоятельно. Экипаж танкера не пострадал. Проводится спасательная операция.

Ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя Василия Малюка, который назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом».

«Международное сообщество может еще раз воочию убедиться в том, какую «законность» исповедуют в Киеве», – обратила внимание Захарова.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Освобождение российскими войсками населенного пункта Новоселовское (ВИДЕО) / Войска РФ отразили все попытки атак ВСУ: в общей сложности уничтожено почти 900 боевиков / Наступление на Купянском направлении: армия России взяла под контроль Новоселовское в ЛНР / Киев объявил российские порты Черного моря зоной военной угрозы / Глава СБУ назвал атаку на российский танкер «законной спецоперацией» / Армия России сорвала новые попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении / Сорняки и кустарники: в Лондоне нашли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ / СБУ причастна к терактам на Крымском мосту – Данилов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Транспорт, Украина,