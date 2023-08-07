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Понедельник, 7 августа 2023, 18:50 мск

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Биржевая цена дизеля вновь обновила рекорд

Летнее дизельное топливо за день подорожало на бирже на 0,69% и впервые превысило отметку в 60 тысяч рублей за тонну, обновив предыдущие рекордные значения. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, цена летнего дизеля по территориальному индексу европейской части России выросла до 60,344 тысяч рублей за тонну, обновив рекордное значение четвертый торговый день подряд.

Нивелировать рост цен не помогло вышедшее в середине прошлой неделе постановление правительства, которое обязало нефтяников увеличить минимальную долю продажи дизтоплива с 8,5% до 9,5%. В пятницу в Минэнерго заявили, что спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением, а производство даже превышает потребление.

При этом в отношении топлива 5 класса решение кабмина сработало: цены на бензин перешли к снижению. Стоимость Аи-92 сегодня потеряла в цене 0,94%, Аи-95 – 1,26% и составила соответственно 61 767 и 67 383 рублей за тонну.

При этом подорожал топочный мазут. Сегодня он увеличился на 0,73%, достигнув 33,639 тысяч рублей за тонну и обновив рекордный уровень февраля 2022 года, когда его стоимость достигла 33,495 тысяч рублей за тонну.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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