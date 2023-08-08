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Вторник, 8 августа 2023, 17:57 мск

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«Токсичная валюта»: доллар и евро теряют вес во внешнеторговых операциях РФ

По итогам июня доля экспортных операций в рублях возросла до 42%. Как следует из материалов Банка России, в мае этот показатель составлял 40.

В то же время доля импортных платежей в рублях в июне сохранилась на уровне 30%, как и месяцем ранее. На этом фоне доля «токсичных» валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в июне до 30 и 32% соответственно (в мае – 32 и 35%), уточнил регулятор.

При этом во внешнеторговых операциях доля юаня в экспорте осталась на уровне 25%, в импорте выросла до 34% (в мае – 25 и 31% соответственно).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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