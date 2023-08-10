Зона имперского влияния: США строят тоталитарный «железный занавес»

Вашингтон готовится ввести коллективную оборону своего электорального суверенитета и своих союзников по шаблону НАТО. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, создание такой системы будет означать завершение построения неолиберального тоталитарного общества в зоне нынешнего имперского влияния США.

«Сенаторскую комиссию и ЦИК РФ очень навязчиво критикуют, хулят и обвиняют во всех смертных грехах за то, что мы якобы боремся с какими-то ведьмами, еще в этом духе что-то делаем… А вот любопытная статья из Foreign Affairs – это очень солидное американское издание, свежее августовское произведение. Даже из заголовка ясно: это о том, чтобы обеспечить коллективную оборону электорального суверенитета, не нашего конечно, а США и их союзников. Причем, что предлагается – это интересно очень: они предлагают сделать это по шаблону с НАТО», – пояснил Климов.

Сенатор обратил внимание, что в статье есть прямая ссылка на норму Устава Североатлантического альянса. «Они, в основном, военную опасность обеспечивают во всем мире, но там у них есть статья, согласно которой, если кто-то напал на любого члена НАТО, то другие члены НАТО, включая США, будут думать, что делать с этим нехорошим человеком, организацией, страной. А если кто-то напал на США, то, как было в случае с Афганистаном, все должны умирать за дело американцев, куда пошлют, туда и умирать», – отметил он.

«Там прямо ссылка на эту статью 5 Устава НАТО с призывом то же самое сделать для защиты электорального суверенитета США фактически над всеми странами, которые входят в орбиту вашингтонского влияния. Ну, а дальше понятно, там точно будет смерть остатков народовластия и любые попытки не то, что покритиковать, а хотя бы обсудить – что там происходит, кончатся плачевно», – подчеркнул сенатор.

В этой связи Климов привел в пример вчерашний случай расстрела 75-летнего гражданина США, который критиковал действующую власть. «ФБР это сделало за то, что он хулил [президента США Джо] Байдена и еще некоторых представителей власти. Взяли и застрелили. Из того, что я прочел, значится, что он сидел у себя в доме – не просто с винтовкой целился в кого-то, нет, он просто говорил, что нехорошие люди управляют в стране. К его дому приехали ФБРовцы, вежливо попросили выйти, как они сказали, потом раздались выстрелы. Человека нет», – констатировал он.

На пресс-конференции сенатор не стал комментировать сложившуюся в США и подконтрольных им странах ситуацию. Однако в своем телеграм-канале он высказал мнение, что Запад «всерьез опасается наших успехов не только в зоне СВО, но и на геополитической арене в целом». «Дело сейчас не только в попытках заокеанской Империи лжи продлить их миф о вездесущей «руке Москвы», но и в том, чтобы под этим предлогом завершить построение неолиберального тоталитарного общества в зоне нынешнего имперского влияния Америки (включая территорию самих Штатов)», – отметил он.

«Видя, как из-под контроля уходит мировое большинство, Вашингтон торопится отгородить новым «железным занавесом» тех же натовских подручных. Лишить народы как min пяти десятков стран остатков национальных суверенитетов и какого-либо народовластия», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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