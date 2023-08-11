ВС РФ отразили более десяти атак ВСУ и продолжили наступление на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки успешно отразили почти полтора десятка атак украинских боевиков и наемников, и продолжили наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, общие потери противника составили почти 600 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и артиллерии. Кроме того, сбито 16 беспилотников.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Потери противника составили свыше 165-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Krab» польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ. За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Старомайорское. При этом успешно отражены три атаки штурмовых групп ВСУ около Никольского и Урожайного. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки подразделений ВСУ в районах Успеновки и Работино. Потери противника на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная в Луганской народной республике. За сутки потери противника составили до 115-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда «HIMARS». Кроме того, сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛДНР.

Москва, Светлана Антонова

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