Дизельное топливо вновь подорожало на бирже до рекорда

Биржевая стоимость дизельного топлива в девятый раз с начала августа обновила рекорд, превысив 65 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Сегодня дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало на 1,57% – до 65 311 рублей за тонну. В то же время бензин Аи-95 также поднялся в цене на 0,56% – до 69 049 рублей за тонну. При этом бензин марки Аи-92 снизился в цене на 0,14% – до 62 156 рублей.

Минэнерго РФ ранее заверяло, что спрос на дизельное топливо на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

Москва, Светлана Антонова

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