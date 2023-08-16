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Среда, 16 августа 2023, 17:42 мск

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Биржевые цены на дизельное топливо снова установили рекорд

Биржевые цены на летнее дизельное топливо в России в одиннадцатый раз с начала августа побили исторический рекорд, подорожав до 66 926 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Дизель по территориальному индексу Европейской части России поднялся в стоимости почти на 1%. Примечательно, что с начала августа его цена выросла уже на 18% – еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоит отметить, что сегодня бензин также подорожал. В частности, топливо марки Аи-92 выросло в цене на 1,08% – до 62 434 рубля, а Аи-95 – на 0,77% до 69 329 рубля за тонну.

Ранее Минэнерго РФ заверяло, что спрос на дизельное топливо на российском рынке полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,