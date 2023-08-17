Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Сегодня по итогам биржевых торгов Банк России понизал на завтра, 18 августа, официальные курсы американской и европейской валют почти на 3 рубля. Доллар будет стоить 93,7460 рубля, евро – 102,1810.

В течение дня на Мосбирже «американце» дешевел в моменте до 92,5500 рубля, но сейчас колеблется вблизи отметки 93,50. Курс «европейца» опускался до 100,6350 рубля, и на данный момент колеблется около уровня в 102 рубля.

Ранее сообщалось, что для стабилизации курса российской нацвалюты власти достигли договоренностей с экспортерами о дополнительной продаже валютной выручки. По этой причине решено пока ограничиться мониторингом их действий и не вводить дополнительные валютные ограничения. Также участники встречи с главой государства, в которой приняли участие представители правительства и ЦБ, договорились разработать механизмы сдерживания роста кредитования. Регулятор пообещал провести соответствующую работу с банками.

Москва, Светлана Антонова

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