В Белгородской области сбит ещё один украинский беспилотник

Сегодня около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, российскими средствами летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», – заверили в оборонном ведомстве.

В то же время власти Белгородской области уточнили, что была атака беспилотников самолетного в двух районах – Белгородской и Шебекинском. В районе села Никольского есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трёх частных домовладениях, а также посечены два автомобиля.

Ранее Минобороны РФ сообщало о сбитом БПЛА, атака была осуществлена около 14:30 мск.

Напомним, сегодня утром об атаке БПЛА в Калужской области также сообщал губернатор Владимир Шапша. По его словам, дрон был сбит на территории Кировского района, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Вместе с тем Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских БПЛА в Московской области. Один беспилотник сбили над территорией Рузского района, второй – над Истринским районом. При падении обломков дрона в Истринском районе пострадали два человека.

Белгород, Светлана Антонова

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