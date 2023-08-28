«Держать цены уже нет возможности»: пекари предупредили о скором подорожании хлеба

Отпускные цены производителей на хлеб в России до конца года могут вырасти до 10%. Об этом заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. По его словам, на увеличение себестоимости влияет подорожание муки, повышение оплаты труда, а также стоимость логистики, которая впервые превысила долю муки в цене на хлеб.

«Продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», – заявил Айдиев, которого цитирует РБК.

Глава Союза хлебопечения обратил внимание на рост цен после выхода России из так называемой «зерновой сделки». «За последний месяц пшеничная мука высшего сорта выросла в цене такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет, сейчас она превышает уровень прошлого года уже на 15-18%, и эта тенденция пока не прекращается… Аграрии на фоне роста цены на зерно стали придерживать продажи, а тот объем, что поступает на рынок, в том числе из нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов в ГОСТовской хлебопекарной муке», – пояснил он.

«Если ситуация кардинально не изменится, теоретически хлебопеками вынужденно рассматривается и негативный сценарий – вплоть до рассмотрения возможности временного перехода при производстве хлеба на муку общего назначения вместо хлебопекарной», – заявил глава Союза.

Айдиев также обратил внимание на рост стоимости услуг и тарифов транспортных компаний, который за год увеличились на 30%. «За прошедший год в структуре себестоимости хлеба доля доставки впервые превысила долю основного сырья – муки», – констатировал он, добавив к этому еще одну проблему – «катастрофический дефицит персонала в отрасли».

«Даже когда не происходит ничего экстраординарного, периодическое повышение цены на хлеб – это вполне закономерный процесс, как минимум, ввиду инфляции, из-за которой также постоянно растут составляющие себестоимости производства, приобретаемые хлебопеками у своих поставщиков. Обычно повышение цен на хлеб происходило либо плавно два раза в год по 3-5%, либо единоразово на 7-10%. И сразу акцентирую внимание на главном – речь идет не о цене на полке магазина, которую видит потребитель, а исключительно об отпускной цене изготовителей», – уточнил Айдиев.

При этом в Минсельхозе полагают, что текущее повышение цен на зерно «не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий». Однако в министерстве также признали, что затраты пекарей на зарплату, электроэнергию и логистику «имеют устойчивую тенденцию к росту». «Минсельхоз ожидает, что по итогам года ценовая динамика в этом социально значимом сегменте не превысит уровень общей инфляции», – заявили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что из-за политики Банка России по повышению ключевой ставки предел роста уровня инфляции спрогнозировать невозможно.

Москва, Мария Соколова

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