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Понедельник, 28 августа 2023, 22:09 мск

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Официальный курс доллара стал дороже 95 рублей

Банк России повысил на завтра, 29 августа, официальный курс доллара до 95,4717 рубля, что на 76 копеек выше сегодняшнего уровня. Официальный курс евро подорожал на 98 копеек – до 103,2434 рубля.

Стоит отметить, что сегодня в ходе биржевых торгов курс американской валюты достигал на максимуме 95,88 рубля, европейской – 103,76.

По оценкам аналитиков, от более резкого падения российскую валюту удерживает, судя по всему, продажа валютной выручки экспортерами в рамках неформальных договоренностей с властями.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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