Всё выше и выше: биржевая стоимость Аи-95 поднялась до нового рекорда

Биржевая цены бензина марки Аи-95 вновь обновила исторический рекорд и приблизилась к уровню в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России сегодня подорожал на 0,47% – до 73 697 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,22% – до 63 572 рублей за тонну.

В то же время котировки летнего дизельного топлива подскочили сразу на 2,21% – до 67 167 рублей за тонну.

На фоне подъема биржевых котировок на автомобильное топливо заметно ускорили темпы роста и розничные цены. В ряде регионов на юге России отмечались перебои с поставками бензина и дизеля.

Москва, Светлана Антонова

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