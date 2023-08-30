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Среда, 30 августа 2023, 21:26 мск

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В Минэкономразвития РФ заметили ускорение инфляции

Инфляция в России к концу августа ускорилась до 5,03% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом говорится в материалах министерства экономического развития РФ о ценовой ситуации.

В сообщении отмечается, что в сегменте продовольственных товаров рост цен возобновился умеренными темпами (0,06% после снижения на -0,02% неделей ранее). Удешевление плодоовощной продукции продолжилось (-2,70% после -3,07%). На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,21%).

В то же время, согласно подсчетам министерства, снизились темпы роста цен на сахар, яйца, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия, а также масложировую продукцию. Вместе с тем продолжился рост цен на мясопродукты, возобновился рост цен на муку и кондитерские изделия, замедлилось снижение цен на молоко и молочную продукцию.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен в среднем замедлился до 0,18% (0,30% неделей ранее). Однако увеличились темпы роста цен на строительные материалы (0,46% после 0,40%) и медицинские товары (0,37% после 0,26%).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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