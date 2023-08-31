И снова рекорд: цена бензина Аи-95 выросла на бирже седьмой день подряд

Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» в европейской части России выросла еще на 0,82%, превысив уровень в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Цена бензина Аи-95 обновляет исторический максимум седьмой день подряд и сегодня по итогам торгового дня составила 74,304 тысячи рубля.

Биржевая стоимость Аи-92 поднялась на 0,59% – до 63,946 тысячи рубля за тонну.

На фоне подъема биржевых котировок на автомобильное топливо заметно ускорили темпы роста и розничные цены. В ряде регионов на юге России отмечались перебои с поставками бензина и дизеля.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство прорабатывает ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Москва, Мария Соколова

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