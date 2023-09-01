«Нам нужна вся Украина»: противостояние России и Запада должно выйти из «серой» зоны

России в противостоянии с Западом и НАТО нужна санитарная зона на территории всей Украины, чтобы любая антироссийская эскалация вела к понятным последствиям. Такое мнение высказал политолог, эксперт по мировой геополитике Юрий Баранчик, комментируя информацию о разработке Киевом боевых беспилотников большой дальности. По его оценке, даже квадратный метр нацистского государства позволит странам Запада «отсиживаться в сторонке», пока нынешний киевский режим будет обстреливать территории РФ и Белоруссии.

«На Украине разрабатывается около полудюжины моделей беспилотных летательных аппаратов большой дальности, в том числе такие, которые могут пролететь более 1000 километров», – радостно пишет The New York Times. Рано радуетесь, граждане американцы. Озвученные характеристики создаваемых украинских БПЛА требуют ещё раз взглянуть на понятие санитарной зоны, чтобы российская территория не подвергалась ударам», – отметил Баранчик в своем телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что протяженность Украины в границах 1991 года с запада на восток составляла 1316 км, с севера на юг – 893 км. «Новых публичных данных с учётом потери Крыма и четырёх областей нет. Но и эти позволяют сделать вывод, что санитарная зона шириной в дальность полёта украинского БПЛА в 1000 км упирается во все внешние границы Украины… Кроме того, наличие даже клочка территории – это представительство в ООН, Интерполе и других международных организациях, флаг, герб, гимн и прочие атрибуты власти. А так останется лишь марионеточное правительство в изгнании с лидером, постоянно нюхающим кокаин», – подчеркнул он.

«Нам нужна вся Украина. Пусть даже квадратный метр останется у этого нацистского государства, и с него будут атаковать российскую территорию и территорию нашего союзника – Белоруссии… Поэтому надо идти до границ со странами НАТО. Тогда любая эскалация будет вести к совершенно понятным последствиям. И генералы НАТО это прекрасно понимают, так как не будет для них тогда никаких серых зон, откуда можно будет вести конфликт с Россией, самим мирно отсиживаясь в сторонке», – заключил Баранчик.

Москва, Мария Соколова

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