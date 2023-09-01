Цена бензина и дизтоплива продолжает бить рекорды на бирже

Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» в европейской части России поставила очередной рекорд, увеличившись до 74,768 тысячи рублей за тонну. Как следует из итогов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, цена Аи-95 выросла сегодня на 0,62%, обновив при этом исторический максимум восьмой торговый день подряд.

Очередной рекорд цены установило также летнее дизельное топливо, подорожав за день на 1,32% – до 68,002 тысячи рублей.

Бензин Аи-92 вырос в цене на 1,07% – до 64,633 тысячи рублей за тонну, вплотную приблизившись к максимуму конца июля в 64,879 тысячи.

Ряд экспертов полагают, что рост оптовых цен на топливо продолжится на фоне сокращения с 1 сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям по демпферу. По их мнению, отсутствие ограничения экспорта бензина и других мер регулирования топливного рынка со стороны правительства может привести к дефициту внутри страны и разорению ряда независимых АЗС.

Как сообщалось ранее, 30 августа вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что правительство прорабатывает ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

Москва, Мария Соколова

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