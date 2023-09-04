Биржевые цены на Аи-95 и дизельное топливо установили новый рекорд

Биржевая стоимость бензина Аи-95 и летнего дизельного топлива достигла нового исторического рекорда. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

В частности, котировки бензина Аи-95 превысили уровень в 75 тысяч рублей за тонну. По итогам торгового дня цена поднялась на 0,35% до 75 030 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало на 0,41% – до 68 278 рублей за тонну.

Биржевая цена на бензин марки Аи-92 выросла на 0,28% – до 64 814 рублей за тонну, приближаясь к рекордному июльскому уровню 64 879.

Москва, Светлана Антонова

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