Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обновили рекорды

Сегодня биржевая стоимость бензина и дизельного топлива выросла до новых исторических рекордов. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,53% – до 65 160 рублей за тонну, что стало новым максимумом для этого вида автомобильного топлива. В то же время бензин Аи-95, продолжая бить рекорды, поднялся в стоимости на 0,78% – до 75 612 рублей за тонну

Котировки летнего дизельного топлива также обновили рекорд, увеличившись на 0,04% – до 68 305 рублей за тонну.

Судя по итогам биржевых торгов, успокоительные заявления представителей правительства РФ о скорой стабилизации на рынке автомобильного не получили подтверждения.

Москва, Светлана Антонова

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