Новый рекорд: биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 76 тысяч рублей за тонну

Автомобильное топливо в России вновь рекордно подорожало на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Как следует из результатов торгов, рекордного уровня достигли бензин марки Аи-95 и Аи-92, а также летнее дизельное топливо.

В частности, биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России выросла за день на 1,16% – до 76,492 тысячи рублей за тонну, что стало новым историческим максимумом.

Стоимость бензина Аи-92 и летнего дизеля также продолжает ежедневно обновлять рекорды. Этот вид топлива подорожал на 0,48% – до 65,472 тысячи рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,37% – до 68,556 тысячи рублей за тонну.

Москва, Светлана Антонова

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