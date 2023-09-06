Урожай в России под угрозой: в Госдуме заявили о внутренней провокации против политики Путина

Решения Банка России остановили финансирование агропромышленного комплекса (АПК), а рост цен на дизтопливо грозит остановить сбор урожая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин на расширенном заседании с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. По оценке парламентария, проблемы в аграрной отрасли напрямую влияют на ситуацию в стране.

Кашин обратил внимание на падение прибыли предприятий АПК, хотя по итогам 2022 года по всем базовым культурам – от зерна до мяса-молока – показатели растут, и даже там, где не достигнут уровень продовольственной безопасности, наблюдается хорошая динамика. «Несмотря на эти рекорды у нас к 21-му году прибыль снизилась почти на 5% – это в рекордный год. Что, зарплату стали больше получать или чего-то другого? Нет. При этих показателях у нас все должно быть наоборот. А вот вздувается все, что называется ценами на затратный механизм, и снижается то, что связано с реализацией продовольствия… Ладно, когда вызовы внешние, но, когда вызовы внутренние и (они) набирают обороты, превращают весь этот огромный труд в другую динамику, – мы с этим не можем согласиться», – подчеркнул депутат.

При этом Кашин процитировал претензии аграриев, которые связаны в первую очередь с ростом цен на дизельное топливо. «Последняя встреча 200 руководителей собрала, сидеть невозможно… Вы куда там смотрите на федеральном уровне? Что, нам не убирать урожай, не проводить посевную? Куда вздули цены на горючее? Посмотрите, сколько стоит дизтопливо? И сидишь в роли дурака или мальчика для битья», – констатировал он.

«Я считаю, что это провокация. Это большая провокация против политики, которую проводит президент. У нас нет управы на этих монополистов? Нет ФАС, министерства энергетики? Вы куда вздули эти цены? Мы должны 8 тонн (зерна), больше даже уже теперь, платить за тонну дизеля. Должен сказать о другом времени, когда мы за тонну зерна покупали 2,5 тонны дизеля… А для себя что? Я 5 лет был в комиссии ТЭКа, один Думу представлял. Все заседания ведет сам президент. Ни разу, хотя каждый квартал было это заседание, и все время пытались или нефтяники, или газовики в рамках ВТО поднять цены, чтобы прибыль была в соответствии с решением ВТО. Я всегда выступал жестко против и всегда президент поддерживал нашу позицию – ни разу не дал за эти 5 лет двинуться в эту сторону, о которой все время галдели одни и те же люди. Часть из них давно сбежала. Поэтому – наведите порядок. Или вы загоните к тому, что люди убирать не будут урожай. У нас еще 30% зерновых убирать. Нам надо отсеять 20 млн га (озимых)», – обратился Кашин к представителям Минэнерго РФ.

Парламентарий также адресовал претензии к Банку России, который, по его словам, повышением ключевой ставки до 12% фактически остановил все финансирование АПК. «Вы что делаете? Посмотрите – остановили все финансирование. Мы за прошлый год 1,3 трлн (рублей) в коротких и длинных инвестиционных кредитах льготных. Ипотека. Мы радуемся этому. Всё остановили», – подчеркнул Кашин.

«Торговля бесится! Убираем хороший урожай картофеля, закупают максимум по 15 рублей, в магазинах редко найдешь по 40 рублей. Сразу накручивается цена многократно. Или придумывают какой-то центр перекачки, чтобы в 3 раза цены поднимать. Когда это закончится? Мы внесли законы – давайте принимать. За ценообразованием кто следит и кто отвечает? В первую очередь, Центральный банк, правительство… Муку посмотрите: 19,8 рублей мука отпускная (цена) – 49 в рознице. Как вам это нравится? По хлебу все время все говорят о рекордных урожаях. Почему цена на хлеб такая? Килограмм хлеба в рознице 86 рублей средняя, а по 10 рублей забираете. Напомню, в советское время цена производителя равнялась 50% от розничной цены. Вы представляете, что делается? В 8,6 раза цена от производителя подскочила по хлебу в рознице. Ну, с этим надо заканчивать...» – заявил депутат, обратив внимание на рекордный отток капитала из России на фоне финансовых проблем аграриев.

Стоит отметить, что в ходе заседания министр сельского хозяйства РФ признал проблемы с обеспечением аграриев моторным топливом во время уборки урожая и высказал опасение, что дефицит и рост цен ГСМ может остановить полевые работы.

Москва, Мария Соколова

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