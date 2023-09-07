В НАТО пока не считают «преднамеренной атакой России» падение беспилотника в Румынии

Североатлантический альянс не располагает информацией, что инцидент с падением беспилотника в Румынии был «преднамеренной атакой России». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

«Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается. <…> У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования», – цитирует РИА «Новости» выступление Столтенберга.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал провести расследование в связи с обнаружением на территории страны около границы с Украиной обломков беспилотника, который предположительно был запущен российскими военными для бомбардировки украинского порта на Дунае.

Ранее представители киевского режима заявляли, что российский беспилотник якобы взорвался на территории Румынии и требовали от Бухареста жесткой реакции в адрес Москвы на это событие. При этом президент Румынии первоначально категорически отвергал такие предположения и возможность падения российского беспилотника на территории его страны.

Стоит отметить, что министерство обороны России сообщало об атаке 4 сентября по судостроительному предприятию Украины, «на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих». Накануне этого заявления украинские СМИ сообщали о ночных ударах российских беспилотников по объектам в Измаильском районе на юге Одесской области.

Брюссель, Светлана Антонова

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