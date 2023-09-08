Карабах уже «продан»: за антироссийскими выпадами Пашиняна может стоять британская разведка

Провокационные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна обострить отношения с Россией являются частью гибридной войны против РФ со стороны Запада, в частности, британской разведки МИ-6. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, несмотря на предпринимаемые атаки, Москва как была гарантом безопасности на Южном Кавказе, так и останется.

«Интервью Пашиняна итальянской газете, вообще говоря, крайне хамское. Он прямо и недвусмысленно заявил, что было большой стратегической ошибкой доверить безопасность Армении России на 99,999%, и о том, что он завтра выглянет в окно и не увидит в Армении Россию вообще. Развязное и неприятное интервью. Пашиняну не известно или он забыл, что если бы в 90-х годах Армения не оказалась под ядерным зонтиком России, то сегодня никакого государства Армения не было бы вообще. Но Пашинян об этом думать не хочет», – констатировал Мартынов.

Политолог обратил внимание, что Армения пока считается ближайшим союзником и членом ОДКБ, ЕврАзЭС и получает от этих всех форматов сотрудничества очень много бонусов. «Почти 20% рост ВВП за последний год – понятно, что это в условиях антироссийских санкций релокация бизнеса и так далее. Но я вас уверяю, никакой релокации не было бы, если бы не было ЕврАзЭС, ОДКБ и так далее – это прямая следственная связь. И в целом, столько, сколько Россия делала и делает для Армении, чтобы Армения была, не делал никогда никто», – подчеркнул он.

Как полагает эксперт, все эти высказывания армянского премьера являются частью большой игры западных спецслужб. «Существует определенная договоренность Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве американцев и европейцев, и водимо, что-то в качестве аванса он уже получил. Просто по-другому невозможно воспринимать все эти телодвижения, которые носят откровенно хамский и демонстративный характер. Напомню, что недели четыре назад директор службы внешней разведки МИ-6, замминистра иностранных дел Великобритании Ричард Мур посещал Ереван и встречался с Пашиняном. Не исключаю, что именно он стоит за всей этой активностью. Предполагаю, что цель этого хамства спровоцировать руководителей России на некоторые эмоциональные решения – раз вы так, то мы уходим, встают российские миротворцы, российская база в Гюмри, российские пограничники с армяно-азербайджанской границы и уходят. Думаю, такой замысел был. А потом уже настоящая обида армян – что ж вы нас бросили… и решают свои вопросы, забирают, что нужно забрать», – отметил эксперт.

«Сообщения о концентрации сил на границе – это все из этой области. Обращу внимание, Пашинян не так давно встречался с Алиевым. Они регулярно посещают вместе мероприятия то в Брюсселе, то в Молдову приехали оба на шабаш с Зеленским. Странновато выглядело. Мне представляется, что эти вещи скоординированы и вопросы по поводу концентрации азербайджанских войск на армяно-азербайджанской границе и в районе определенных населенных пунктов, мне кажется нужно задавать Пашиняну. Предполагаю, что он в курсе дела, почему это происходит, о чем он договорился с Алиевым и так далее. Это просто разыгрывание очередной пьесы», – пояснил Мартынов.

«И обратите внимание на вчерашнюю новость, что кабмин Армении выделил более $21 млн на приобретение здания для посольства в Великобритании на площади Сент-Джеймс в Лондоне. В этом престижном и дорогом районе не продаются дома просто так. В соседнем доме располагается признанный нежелательным в РФ Chatham House – Королевский институт международных отношений, который считается главной «фабрикой мысли» МИ-6. Ну, так… чтобы не ходить далеко было», – сказал он.

По оценке политолога, Пашинян, по сути, продал Нагорный Карабах, и «вопрос только в том, кто основной покупатель, кроме Алиева». «Много слухов ходит об этом, даже цифры называются – $2-3 млрд. Не верю в такие цифры и простые схемы. Конечно, все это сложнее организовано. Там и турецкий интерес [президента Турции Реджепа] Эрдогана, и стоящих за ним британских спецслужб, имею в виду Ричарда Мура и его личную роль в разжигании несколько лет назад в очередной раз карабахского конфликта и, собственно, того итога, к чему это привело. Кстати, если бы Россия не ввела миротворческий корпус, никакого бы Карабаха сейчас тоже не было», – отметил он.

Как считает Мартынов, в этих условиях «у России никакого кризиса в отношениях с Арменией нет». «Кризиса в принципе быть не может, если мы говорим о вековых отношениях народов Армении и России. В России армян проживает больше, чем во всей Армении, и они очень большие патриоты России, у которых даже есть чему поучиться остальным народам России. При этом внутри Армении есть определенная часть элиты, которая разделяет политику Пашиняна – все продать подороже, а после что-то как-то где-то сложится и кто переберется в Америку, кто в Европу. То есть они явно не связывают свое будущее с Арменией как таковой. Другое дело, что желание постоянно повышать ставки в этой игре, поворачиваясь разными местами к разным заинтересованным людям, часто приводит к фатальным последствиям. Предполагаю, что ни у Пашиняна, ни у многих из его сподвижников никакого политического будущего нет. А Россия как была гарантом будущего безопасного развития для всех народов и стран Закавказья, так и останется. И я бы здесь не выделял отдельно Армению. Это касается в равной степени и Грузии, и Азербайджана», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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