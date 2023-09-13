«Ответ будет жестким»: в МИД РФ заявили о последствиях атак ВСУ на Крымский мост

Ответ России будет жестким на любые возможные атаки на Крымский мост со стороны киевского режима. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные угрозы, прозвучавшие из Киева.

Захарова обратила внимание на заявление спикера оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальи Гуменюк о том, что «у Крымского моста якобы осталось очень мало времени» и что ВСУ будут «работать и дальше» в этом направлении. «Ответ, если это произойдет, на все, что они наговорили, будет жестким», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Это неприкрытый экстремизм. Погрязший в крови, насквозь зараженный русофобией преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского просто не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру. Именно такой является Крымский мост. О последствиях в Киеве не задумываются, им некогда» – полагает она.

«Тем, кто вынашивает такие планы от возмездия не скрыться, где бы они ни находились», – констатировала Захарова.

Москва, Мария Соколова

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