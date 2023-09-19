Саботаж? «Единая Россия» в Госдуме отказалась поддержать официальный запрос в Минэнерго РФ о росте цен на автомобильное топливо

Сегодня в Госдуме фракция «Единая Россия» не поддержала предложение депутатов от КПРФ направить официальный запрос в Минэнерго РФ о ситуации с ростом цен на автомобильное топливо. Как передает корреспондент РИА «Новый День», не помогло даже напоминание, что этот вопрос волнует избирателей.

Депутат Госдумы от ЕПРФ Алексей Куринный обратил внимание, что созданный дефицит топлива в России является чуть ли не саботажем. «Цены на бензин и дизтопливо повышаются, опережая рост инфляции. К сожалению, никаких мер пока мы не видим со стороны правительства и уполномоченных органов. Поэтому предлагается через комитеты Госдумы по энергетике и экономической политике запросить правительство РФ информацию о реальном росте цен на топливо за последние полгода по субъектам РФ, его причинах и действиях, предпринимаемых правительством РФ в связи с опережающим инфляцию ростом цен на топливо и дефицитом топлива на рынке РФ. Напомню, половина нефтеперерабатывающих заводов сегодня остановлена по неизвестным причинам на профилактику. Это является одной из причин этого спровоцированного, если не сказать саботажного дефицита, который возник на наших автозаправках», – подчеркнул парламентарий.

В ответ глава комитета по экономической политике, депутат от «Единой России» Максим Топилин заявил, что завтра в Госдуме пройдет отчет министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с приглашением профильных ведомств – Минэнерго и ФАС, и можно будет получить ответы на эти вопросы.

«Мы как комитет за это время еще поговорили, пообщались с министерством финансов, здесь был [замглавы Минфина] Алексей Валерьевич Сазанов, с ним тоже поговорили по этому вопросу. Правительство сейчас завершает подготовку соответствующих предложений, которые будут направлены на урегулирование этой ситуации. Завтра в ходе обсуждения, мне кажется, мы можем задать и все вопросы, получить исчерпывающие ответы по перспективам и, если необходимо, изложить те проблемы, которые нас беспокоят», – пояснил он.

«Поэтому комитет по экономической политике считает, что такое протокольное поручение не требуется. Мы можем это все отразить завтра в решении при выступлении профильного министра и приглашенных», – уточнил Топилин.

В этой связи депутат от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны обратил внимание, что завтра будет доклад министра сельского хозяйства о состоянии сельского хозяйства в 2022 году, который к нынешней ситуации по топливу «никакого отношения не имеет».

«Там вопросы можно задавать по сельскому хозяйству. А мы вам вопрос задаем: почему остановлены нефтеперерабатывающие заводы? И сегодня не только для села, а на заправках дефицит топлива в южных регионах всех. И есть колоссальный дефицит солярки, в том числе, для селян, которые заканчивают уборку и озимые сеять не могут. Вот вопрос в чем», – подчеркнул парламентарий.

«Какая проблема?.. Мы ничего лишнего не просим. Чего ж вы так избирательно относитесь? Свое – что угодно, даже в противоречие 60-й (статье), а вопрос, который ваших избирателей беспокоит вы принимать не хотите?!» – возмутился Коломейцев.

Однако в итоге большинством голосов представителей «Единой России» поручение принято не было.

Напомним, биржевые цены на автомобильное топливо в России рекордно повышаются с лета. Сегодня на торгах стоимость дизтоплива вновь обновила рекорд и достигла 75 036 рублей за тонну. Параллельно начали повышаться цены на автозаправках.

Эксперты отмечали, что взлет стоимости топлива спровоцировал, в том числе, Минфин РФ через корректировку топливного демпфера, выплаты по которому с сентября сокращены на 50%.

Как сообщал «Новый День», ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба сообщила о начале проверки обоснованности подорожания автомобильного топлива.

Москва, Мария Соколова

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