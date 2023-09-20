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Среда, 20 сентября 2023, 17:56 мск

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Госдума вписала цифровой рубль в Налоговый кодекс

Логотип цифрового рубля. Фото – официальный сайт Банка России

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые дополняют документ новым понятием – «счет цифрового рубля».

Законопроект предусматривает возможность взыскания задолженности с налогоплательщика за счет его цифровых рублей при недостаточности или отсутствии денежных средств на иных счетах. Кроме того, у налоговых органов в случае окончательного принятия поправок появится возможность приостанавливать операции по счетам цифрового рубля до подтверждения факта погашения задолженности перед бюджетом.

Также предполагается, что операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля и осуществлением переводов денежных средств с использованием платформы цифрового рубля, будут освобождены от НДС.

Как ожидается, закон после его окончательного утверждения вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, в конце весенней сессии Госдума приняла пакет законопроектов о введении в России цифрового рубля с 1 августа, после чего начался эксперимент по его использованию. Как сообщали в ЦБ, участниками пилотного проекта стали 13 банков, а расплатиться цифровыми рублями можно будет в 11 городах России. Согласно решению Центробанка, платежи и переводы для граждан будут бесплатными, а бизнесу придется заплатить комиссию.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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