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Четверг, 21 сентября 2023, 19:54 мск

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«Стратегии у ЦБ нет»: Набиуллина теряет доверие российских банков

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Российская банковская сфера теряет доверие к эффективности действий Центробанка после путанных объяснений его руководителя Эльвиры Набиуллиной о причинах повышения ключевой ставки до 13%. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его оценке, это происходит на фоне отсутствия суверенной стратегии денежно-кредитной политики (ДКП).

«Как и ожидалось, розничные банки не стали повышать проценты по депозитам и кредитам, после того как ЦБ поднял ключевую ставку с 12 до 13% годовых. О росте доходности по вкладам объявили лишь несколько не самых крупных банков. Все потому, что стратегии ДКП у ЦБ нет. Ставку повышали сначала для вправления торгового баланса, потом для стабилизации курса, а после для борьбы с инфляцией», – пояснил Кричевский в публикации в своем телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что безрезультатной оказалось и заявленная Центробанком цель повышением ключевой ставки «охладить» кредитование. «ЦБ повышением ставки надеялся «охладить» кредитование. Но на практике ничего подобного пока не наблюдается. Зато гордыня у монетарных небожителей укрепляется», – констатировал он.

«Позиция розничных банкиров, в числе прочего, может говорить о снижении доверия к регулятору и неверии в то, что действия ЦБ, шире – финансово-экономического блока, будут эффективными», – подчеркнул Кричевский.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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