Безостановочный рост цен и риск социального взрыва: последствия девальвации рубля

В результате девальвации рубля в России следует ожидать безостановочный и повсеместный рост цен, что может привести к рискам социального взрыва. Такого мнения придерживаются большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День».

Так, об ожидаемом подорожании жизни заявили 49,35% респондентов. При этом 37,66% опрошенных опасаются социального взрыва на фоне падения уровня благосостояния.

В то же время только 8,31% полагают, что ответственные за новый кризис главы Центробанка и министерства финансов РФ Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов будут отправлены в отставку.

Лишь 2,68% респондентов считают, что «всё идет по плану: Центробанку и правительству РФ виднее» в нынешней ситуации.

Комментируя обвал курса рубля, читатели РИА «Новый День» отметили, что девальвация может обернуться «полным уничтожением экономики, промышленности», а также потерей стимула для работы на фоне падения реального уровня заработка простых россиян, которые вновь окажутся на грани выживания.

Некоторые комментаторы предлагают «всех разогнать» и «завести уголовное дело», в том числе за вывод золота и валюты за рубеж.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 11 августа по 23 сентября 2023 года. Его участникам предлагалось ответить на вопрос: какие последствия вы ожидаете от девальвации рубля? Всего проголосовали 1155 человек.

Москва, Анастасия Смирнова

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