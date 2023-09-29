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Пятница, 29 сентября 2023, 16:07 мск

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Российские войска нанесли 9 ударов по складам боеприпасов и местам подготовки боевиков ВСУ

За последние шесть дней российские войска нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам ВСУ на территории Украины.

«Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В результате ударов в период с 24 по 29 сентября уничтожены: пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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