российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 17:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бригада ВСУ выводится в тыл после отказала военнослужащих выполнять боевые задачи

Солдаты украинской армии начали отказываться выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, такой инцидент произошел на Запорожском направлении. «Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», – уточнили в минобороны РФ.

За прошедшую неделю на этом направлении в ходе боев потери противника составили более 330-ти военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Спецоперация на Украине: ВСУ за неделю потеряли почти 3,5 тысячи боевиков, пять самолетов и 185 беспилотников / Российские войска нанесли 9 ударов по складам боеприпасов и местам подготовки боевиков ВСУ / Зреет недовольство: на Украине возможен военный переворот / Запад методично готовит Киев к «войне на истощение» / Генсек НАТО заверил Киев в продолжении поставок оружия / Истребители ВСК России сбили украинский штурмовик в ДНР / Пограничники отбили атаку украинских диверсантов в Белгородской области / В США назвали контрнаступление ВСУ неэффективным и дорогостоящим

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,