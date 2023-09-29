Бригада ВСУ выводится в тыл после отказала военнослужащих выполнять боевые задачи

Солдаты украинской армии начали отказываться выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь ВСУ. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, такой инцидент произошел на Запорожском направлении. «Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области, в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», – уточнили в минобороны РФ.

За прошедшую неделю на этом направлении в ходе боев потери противника составили более 330-ти военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Москва, Светлана Антонова

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