Спецоперация на Украине: ВСУ за неделю потеряли почти 3,5 тысячи боевиков, пять самолетов и 185 беспилотников

За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли существенный урон подразделениям украинских войск. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях уничтожено порядка 3 600 боевиков ВСУ, пять самолетов и более 185 беспилотников.

В частности, на Донецком направлении в течение недели противник продолжал предпринимать попытки наступательных действий в районах: города Артемовск, населенных пунктов Авдеевка и Марьинка ДНР.

За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями «Южной» группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1760-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 13 орудий полевой артиллерии и две реактивных системы залпового огня «Град». Кроме того, ударами штурмовой авиации уничтожено два склада боеприпасов.

На Запорожском направлении подразделения российских войск продолжают вести активную оборону, в ходе которой за неделю отразили восемь атак штурмовых групп в районах Вербового и Работина. В ходе боев потери противника составили более 330-ти военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили четыре атаки в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.Кроме того, ударами авиации и огнем артилерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

За неделю потери противника составили свыше 750-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 22 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. Также в районе Марфополя Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Огурцово Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак противника.

Потери ВСУ за неделю составили более 360-ти украинских военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За неделю уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.

В то же время воздушно-космическими силами России за неделю уничтожены пять боевых самолетов ВСУ. В районе Торецкого в ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29. Кроме того, ночью 29-го сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.

Также средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР был сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

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