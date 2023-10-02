Сегодня на Мосбирже курс доллар снова превысил отметку в 99 рублей – впервые с середины августа, после чего Банк России резко повысил ключевую ставку для «стабилизации» валютного курса.

В ходе сегодняшних биржевых торгов курс американской валюты на максимуме достигал 99,1225 рубля, и сейчас колеблется вблизи отметки 99 рублей. В то же время максимальный курс европейской валюты был зафиксирован на уровне 104,3375 рубля.

По итогам дня Банк России повысил на завтра, 3 октября, официальный курс доллара более чем на рубль – до 98,4785. Евро будет стоить 103,8680 рубля (+70 копеек).

Примечательно, что прогноз Минэкономразвития, на основе которого подготовлен проект федерального бюджета на 2024 год, предполагает средний курс доллара в 90,1 рубля при средней цене на нефть $85 за баррель.

Ранее в Госдуме неоднократно обращали внимание, что глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов до настоящего времени являются исполнительными директорами Международного валютного фонда от России и строго выполняют все требования Вашингтонского консенсуса, который предполагает реализацию прозападной политики, в том числе, вывод экспортных доходов из страны зарубеж.

«И мы видим, что происходит не только с выводом капитала, но мы видим, что происходит с плавающим курсом рубля, когда в принципе под разговоры о необходимости перехода на расчет в национальных валютах, фактически, рубль сделали «мусорной» валютой – его девальвировали на 80%. Именно это поднимает рост цен и разгоняет инфляцию», – заявил на прошлой неделе в Госдуме депутат Николай Коломейцев.

Москва, Светлана Антонова

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