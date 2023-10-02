Евросоюз удивлен и сожалеет по поводу «заморозки» поддержки США Украине

Евросоюз глубоко сожалеет о принятии в США нового бюджета, не включающего новую финансовую помощь Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы были удивлены тем, что в последнюю минуту было принято решение, о котором нам приходится глубоко и основательно сожалеть, и мы считаем, что это не последнее слово. Выслушав президента Байдена, который призвал пересмотреть это решение, у меня есть надежда, что это не будет окончательное решение, и Украина продолжит пользоваться поддержкой США», – цитирует Борреля дипломатическая служба ЕС.

В то же время глава дипломатии ЕС отметил, что Еврокомиссия ранее объявила о предложении государствам-членам создать украинский фонд на сумму 50 млрд евро, и подчеркнул, что Европа намерена увеличивать поддержку киевскому режиму. «Я сделал своим коллегам предложение создать внутри Европейского фонда мира специальный фонд, выделяемый Украине в размере до 20 миллиардов на следующие четыре года… Итак, давайте посмотрим, что будет происходить в США, но со своей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку», –

Напомним, накануне президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В тот же день в Пентагоне заявили, что уже исчерпаны «все доступные средства» для помощи Украине. Тем не менее, посол Украины в США Оксана Маркарова, «Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными».

«Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», – пояснила Маркарова накануне в комментарии в соцсетях.

Брюссель, Светлана Антонова

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