Параллельная реальность: заместитель Набиуллиной заверяет, что ЦБ работает на «привлекательность рубля»

Политика Центробанка России направлена на повышение привлекательности нацвалюты, несмотря на ее серьезное ослабление. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы регулятора Алексей Заботкин в Совете Федерации на парламентских слушаниях по федеральному бюджету на предстоящую трехлетку. При этом он уточнил, что ЦБ в следующем году планирует сохранить ключевую ставку на высоком уровне, чтобы остановить инфляцию и девальвацию рубля.

«Для возвращении инфляции к цели 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течении следующего года. Наш базовый прогноз предполагает диапазон ключевой ставки на следующий год в среднем, от 11,5 до 12,5%», – уточнил Заботкин.

Замглавы ЦБ отметил, что нынешнее повышение ставки обусловлено восстановлением роста экономики и снижением безработицы на фоне роста спроса на импорт. «Если расширение внутреннего спроса превышает тот темп, на который растут возможности по расширению производства, то этот дополнительный спрос переходит не в дополнительный рост выпуска, не в рост потребления, инвестиций, а лишь ускоряет рост цен. При этом очень важно учитывать то, что возможности удовлетворить этот дополнительный внутренний спрос за счет импорта также ограничены нашими экспортными возможностями. На них влияют и санкции, и добровольные экспортные ограничения. И это, в частности, проявляется в том, что растущий рублевый спрос на импорт, который подпитывает рост внутреннего спроса при существенно снизившемся экспорте, а номинальные стоимостные объемы экспорта в первом полугодии этого года, например, были на треть меньше, чем в прошлом году, оно влечет за собой ослабление обменного курса. Потому что больше рублей претендуют на покупку импорта при ограниченном объеме валютных поступлений от экспорта», – пояснил Заботкин позицию ЦБ.

«Наша задача добиться того, чтобы рост внутреннего спроса соответствовал производственным возможностям экономики. То есть, чтобы спрос не был фактором, который бы сдерживал выпуск, но при этом, чтобы он не становился фактором, который создает постоянное инфляционное давление», – подчеркнул Заботкин.

По его словам, нынешнее ослабление обменного курса рубля является «одним из следствий такого постоянного инфляционного давления» со стороны спроса. «Ослабление курса усиливает девальвационные ожидания. И если при этом процентной ставки по рублям недостаточно, чтобы компенсировать эти опасения, то растет переток сбережений в иностранные валюты, что еще более ослабляет рубль. И денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции, – она повысит привлекательность рубля как средства сбережений и, соответственно, при прочих равных будет способствовать большей стабильности курса и большему доверию к национальной валюте», – заявил замглавы ЦБ.

Заботкин также отметил, что по мере снижения инфляции «далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году». «Здесь важно подчеркнуть, что даже с учетом этой политики наш прогноз предполагает рост ВВП в следующем году темпом от 0,5% до 1,5% и далее возвращение темпов роста к 1,5-2,5% в последующие годы. И при этом рост требований банковской системы к экономике будет 7-12%, что означает продолжение роста кредитов в реальном выражении при инфляции в 4%», – сказал он.

«В заключении хочу еще раз повторить, что проводимая политика направлена на поддержание ценовой стабильности и мы стремимся решать эту задачу в любых условиях, при любой комбинации прочих факторов, в частности, это иллюстрируют альтернативные сценарии, которые более жесткие и которые представлены в составе «Основных направлений (денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы)», и только последовательно достигая цели по инфляции, можно обеспечить сохранение покупательной способности сбережений и доходов и соответственно, умеренный уровень процентных ставок в экономике, а также ее устойчивое и сбалансированное развитие», заключил Заботкин, не пояснив, почему ЦБ все же допустил резкое ослабление нацвалюты – с января доллар и евро подорожали отношению к рублю почти на треть, а за год – практически в два раза.

Примечательно, что сегодня курс доллара на Московской бирже вновь превысил 100 рублей. Ранее такой курс отмечался 14 августа, после чего Банк России на экстренном заседании 15 августа решил резко повысить ключевую ставку для «стабилизации» валютного курса и предотвращения роста инфляции.

Как и предполагали неправительственные эксперты, повышение ключевой ставки не остановит девальвацию, но при этом спровоцирует рост инфляции и приведет к замедлению отечественной экономики в условиях подорожания кредитных ресурсов.

Ранее в Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»