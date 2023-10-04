Вице-премьера Новака подвела биржа: котировки на дизтопливо в России возобновили активный рост

Сегодня на фоне успокоительных заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о стабилизации цен на отечественном топливном рынке на бирже заметно выросли котировки на дизтопливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, прирост стоимости составил почти 6%.

По территориальному индексу Европейской части России цены на летнее дизельное топливо выросли на 5,8% – до 57 004 рублей за тонну. В то же время бензин марки Аи-92 подорожал на 1,2% – до 56 151 рубля за тонну, бензин Аи-95 – на 1,65% до 58 587 рублей за тонну. При этом стоимость зимнего дизельного топлива третий день подряд обновила рекорд, поднявшись сегодня на 0,16% – до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34% – до 64 221 рублей за тонну.

Стоит отметить, что рост произошел на фоне заявлений вице-премьера РФ Новака о стабилизации ценовой ситуации на топливном рынке. В интервью телеканалу «Россия 24» зампред правительства заверил, что запасы топлива в России после запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, а ценовая ситуация стабилизировалась.

«Что немаловажно, это снижение транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, производители сельхозтоваров закупают нефтепродукты. Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах Российской Федерации значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты», – заявил он.

Новак также рассказал, что сегодня провел совещание с нефтяными компаниями, которые со своей стороны выразили заинтересованность в стабилизации ситуации на топливном рынке страны. «Все привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами, а также тому, чтобы стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене», – отметил вице-премьер Новак.

Москва, Анастасия Смирнова

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