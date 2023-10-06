Европа не хочет воевать за Украину – Лукашенко

Европа не хочет воевать за Украину, между ЕС и США нет никакого единства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки в Брестскую область.

«У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня – у наших военных и госбезопасности», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует «БелТА».

При этом белорусский лидер обратил внимание, что Европа воевать не хочет. В ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался. «То, что им (США) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины (в Польше и других странах) хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине», – заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии не исключил прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона. Как считает Лукашенко, принятие в США временного бюджета, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине, является ярким сингалом.

«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте. Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев <…> Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского», – пояснил белорусский лидер.

Минск, Светлана Антонова

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