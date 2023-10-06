Это только начало: Украине грозит революция на фоне «целовашек-обнимашек» с ЕС

Украине грозит настоящая революция на фоне отказа Запада содержать киевский режим. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, итоги проходящего в Испании саммита Евросоюза будут «бумажными» и не окажут киевскому режиму существенной помощи.

Сенатор обратил внимание, что многих озадачили заявления президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме о том, что Украина встанет в ступор в течении недели, если Запад прекратит ей помогать. «Это связано не столько с оружием, боеприпасами, которые пока идут, и для которых есть некоторая инерционность – пока они прибудут, пока их используют, прибудут новые, но есть другие расходы. Это, прежде всего, социальные нужды. Ведь не секрет, что все социальные расходы Украины сейчас оплачивают американцы и их западные партнеры из Европы. Значит – не из чего будет платить зарплаты учителям, врачам, выдавать пенсии пенсионерам и решать многие другие социальные вопросы. А это всегда чревато тяжелейшими потрясениями, вплоть до революционных», – заявил Джабаров.

«Украинская экономика испытывает тяжелейшие потрясения, и это только начало… Если перестанут платить деньги бюджетникам, в том числе военным, мы понимаем, что вот это оружие, которое у военных, они могут повернуть против режима Зеленского, недовольные им. Думаю, что Зеленский понимает и скоро будет кричать – помогите-спасите. Потому что огромная армия украинская бьется, истекает кровью, а деньги при этом платить не будут. Если раньше могли убеждать, что это надо для родины и все это дело подпитывали деньгами, то теперь эта подпитка может завершиться. И тогда я не знаю, как Украина будет разбираться с теми, кого она мобилизовала и отправила, по сути, на бойню», – отметил сенатор.

При этом Джабаров полагает, что проходящий сегодня саммит ЕС не решит украинских проблем. «Итоги (саммита) будут бумажные и никогда не будут реализованы. Потому что ни о чем пока договариваться с Украиной невозможно. Дело в том, что для того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза, она должна стать привлекательной для ЕС. Если принятие Украины усиливает ЕС, они пойдут на это. Но мы видим, что абсолютно не усиливает она, наоборот, будет ослаблять прием этого члена в ряды ЕС. Поэтому думаю, что всегда будут блокировать, и думаю, что Украине не видать ЕС, простите, как своих ушей», – констатировал он.

«У них пока используется тактика целовашек-обнимашек, радостное пожатие рук. Но все это фальшиво. И об этом говорят все практически в открытую. Думаю, что Зеленский глубоко разочарован. Он, видимо, рассчитывал, что ЕС поделится своим национальным богатством ради помощи Украине. Он глубоко заблуждается. Мир капитализма очень жесток… Европа никогда не поможет никому, если это будет в ущерб ее собственным интересам. Думаю, что с каждым разом подобные саммиты будут проходить во все более прохладной атмосфере, касающейся Украины. И это будет развиваться, потому что Украина не усиливается, а наоборот слабеет. Слабые никому не нужны», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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