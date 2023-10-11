Спикер Госдумы призвал проверить на госизмену релокантов, которые поддержали деньгами киевский режим

Действия релокантов, которые поддержали ВСУ, перечисляли деньги в поддержку нацистского киевского режима, необходимо проверить на соответствие статье 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, необходимо также обдумать вопрос, где их размещать, учитывая, что регионы не хотят принимать предателей.

Председатель Госдумы отметил, что после его вчерашних заявлений о релокантах, депутатам поступило большое количество обращений жителей Магаданской области. «Сегодня мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после вчерашнего моего заявления просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать нам территории Магадана предателям и негодяям», – сказал он.

«Их поступки низменные, подлые. Вдумайтесь: они родились в нашей стране, финансируют ВС Украины, которые наносят удары по нашим мирным селам и городам. Дальше бегут в Европу, там начинают финансировать и преклоняться перед государствами и странами, которые им дают убежище, перечисляя деньги, заработанные гражданами России здесь», – констатировал Володин.

«Потом их выдворяют из Европы, они едут в Израиль. Там ситуация напряженная, бросают и эту страну, которая их приняла. Теперь бегут к нам назад в Россию. Понятно, что, когда мы начинаем обсуждать этот вопрос, ни один регион их не хочет принимать», – отметил он.

«Поэтому давайте думать. Во‑первых, правильно здесь внес предложение кавалер трех орденов Мужества Юрий Швыткин, подчеркнув, что нам надо разобраться. Те, кто перечислял деньги и финансировал нацистский режим, должны ответить по закону. Те, кто призывал к победе нацистского кровавого режима, должен ответить по закону. А куда дальше их отправлять, определяйтесь», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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