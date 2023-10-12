Греф назвал фундаментальный курс рубля

Курс доллара постепенно опустится до 90 рублей благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, эта мера может ускорить возвращение рубля к фундаментальному курсу.

«По нашим оценкам, отклонение курса от фундаментального находится в диапазоне 10-15 рублей…. А нормальный сегодня фундаментальный курс – 85-90», – сказал банкир, слова которого цитирует «Прайм».

«Ограничение принято на полгода, и после этого, я думаю, будет принято окончательное решение, продлевать это или не продлевать. Повлияет ли это на курс? Уже повлияло, курс несколько укрепился….Так или иначе, может, ускорит даже возврат к фундаментальному курсу. В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную, и снижение курса доллара на этом этапе, как мне предоставляется, до 90 рублей», – уточнил Греф, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Российской энергетической недели.

Накануне президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Сегодня на биржевых торгах курс доллара опустился почти на 3,5 рубля – до 97 рублей, евро подешевел до 103 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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