Рост цен и ослабление рубля продолжатся – эксперт объяснил, почему

Обязательная продажа валютной выручки не поможет стабилизировать и укрепить курс российской нацпалюты. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в своем телеграм-канале. По его оценке, для этого есть несколько причин.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Поможет ли Указ Путина об обязательной продаже части валютной выручки отдельными экспортерами на долгий срок стабилизировать, а тем более, существенно укрепить курс?

Нет, не поможет.

1. До 42% экспортных продаж проводятся в рублях. В них же платятся фискальные обязательства. Ключевые экспортеры безо всякого Указа репатриировали минимум 80% показываемой валютной выручки, продолжая оставлять часть выручки за рубежом. Указ, по большей части, нормативно закрепляет сложившееся положение. Тем более, не касается продаж по межправсоглашениям.

2. Указ готовился правительством без участия ЦБ, который по одному ему известным причинам выступал против. Появление Указа вынудило ЦБ президентскую директиву поддержать. Однако противоречия между правительством и ЦБ никуда не делись: «кто – в лес, кто – по дрова».

3. Дополнительные пункты Указа (назначение смотрящих от Росфинмониторинга, предоставление индикативного плана продаж валюты, притом, что ни один человек на Земле не сможет предсказать конъюнктуру) выглядят нонсенсом. Довесок видится неудачным.

4. Глупо надеяться, что с укреплением рубля розничные цены упадут. Если мы покупали в рублях по 100, то какой смысл продавцам снижать цену, если курс будет 90? К тому же «третий ковер губит»: один – на пол, второй – на стену, а третий куда? Другими словами, рост инфляции продолжится.

5. Опасаться за то, что у государства не хватит валюты для обеспечения потребностей населения, не надо. У госструктур и их «дочек-внучек» накоплены многие сотни миллиардов долларов активов, при этом ни один ЕС или США их не найдут (пример – «Сургут», контролирующий $59 млрд). Вспомним, как из $300 млрд, замороженных в прошлом году, нашли лишь $14. Путин и правительство смотрят шире, чем начетчики.

6. ЦБ не справляется с выделенной ему делянкой (валютным рынком). Из Указа следует, что это очевидно даже для Путина. Решение кадрового вопроса? Путин никогда не действует под давлением.

7. После стабилизации на уровне 97, курс, после выхода перечня из 43 групп компаний, попавших под обязательную выручку, возможно, еще немного укрепится, а затем продолжит плавное снижение. Ни о каких 85-90 руб./$1, о чем с утра трубили некоторые «горячие головы», не может быть и речи. Хотя бы потому, что это не нужно правительству, ответственному за бюджет. Для него все, что выше 90 – дополнительные доходы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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