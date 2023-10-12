Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга РФ

Внешний долг России на 1 октября сократился, по оценке Центробанка, до $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на $54,1 млрд (14,1%). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как следует из статистики Банка России, больше всего сократилась задолженность прочих секторов экономики – почти на $38 млрд до $205,3 млрд. Долг Центробанка и банковского сектора уменьшился примерно на $2 млрд – до $92 млрд, органов госуправления – на $14 млрд до $32 млрд.

Как пояснили в Банке России, динамика долгового показателя определялась преимущественно сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

«Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения», – уточнили в Центробанке.

Москва, Светлана Антонова

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