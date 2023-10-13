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Пятница, 13 октября 2023, 17:50 мск

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«Там ничего и не осталось уже…» Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал Украину самой бедной страной в Европе. По его словам, киевскому режиму при поддержке Запада удалось добиться, чтобы забрать этот статус у Молдавии. Об этом главка государства сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

«Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина – самая бедная по доходам и по всем другим показателям», – констатировал Путин.

«Если почитать то, что Евросоюз предлагал Украине и что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Ну, мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже», – подчеркнул президент РФ.

Бишкек, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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