«Там ничего и не осталось уже…» Путин назвал Украину беднейшей страной в Европе

Президент РФ Владимир Путин назвал Украину самой бедной страной в Европе. По его словам, киевскому режиму при поддержке Запада удалось добиться, чтобы забрать этот статус у Молдавии. Об этом главка государства сказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

«Я не очень понимаю в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина – самая бедная по доходам и по всем другим показателям», – констатировал Путин.

«Если почитать то, что Евросоюз предлагал Украине и что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Ну, мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже», – подчеркнул президент РФ.

Бишкек, Светлана Антонова

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