«Похороны» избирательной системы? Думские коммунисты отказались поддерживать поправки в закон о выборах президента РФ

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении изменения в закон о выборах президента РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция КПРФ отказалась поддерживать документ, назвав его «похоронами» избирательной системы.

В частности, депутат Георгий Камнев обратил внимание на «деградацию избирательной системы, особенно в последние годы». «Одним из существенных положений данного законопроекта является радикальное снижение возможности контроля избирательного процесса и видео-наблюдения в частности… Хочу процитировать слова: «Нужно установить видеокамеры, которые бы работали в круглосуточном режиме и давали возможность прийти в любое время суток домой или в офис, кликнуть мышкой и посмотреть, что происходит на площадке. Я предлагаю и прошу ЦИК установить веб-камеры на всех избирательных участков страны, их у нас 90 с лишним тысяч, и пусть они работают там круглосуточно, чтобы страна видела. Нужно вывести всё в Интернет». Так говорил Владимир Владимирович Путин в 2011 году в связи с теми событиями, которые происходили после выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Это массовые протесты, которые проходили по всей стране, и люди, которые выходили на улицу, протестовали во многом против фальсификаций», – пояснил он.

«Что было сделано? На выборах президента в марте 2012 года камеры работали непрерывно весь день голосования и всю послевыборную ночь вплоть до окончания подсчета голосов. Трансляция велась на конкретный сайт, куда любой гражданин мог зайти, посмотреть любой избирательный участок, как там ведется голосование. Более того, он мог и после окончания выборов, там в течении года еще материалы хранились, мог зайти и посмотреть архивы. В итоге на выборах президента в 2012 году видеокамеры были установлены на 91,5 тысяче избирательных участках. Почти 183 тысячи самих видеокамер», – напомнил депутат.

«Более того, и чиновники на местах засуетились и стали смотреть на выборы совсем по-другому. Теперь каждый начал понимать, чтобы получить необходимый результат, нужно работать, нужно общаться со своими избирателями, а не так, что просидел определенный срок, потом соответствующим образом отработал один день на избирательных участках и вот вам результат», – констатировал Камнев.

Парламентарий назвал создание такой системы «глотком свежего воздуха для политической системы». «В 2018 году уже на следующих выборах президента, доступ к видеокамерам существенно ужесточился – уже просто так доступ к видеокамерам не получишь. Уже нельзя было получить доступ к архивам даже через суд, а мы много судились. Говоришь: вот там были нарушения, давайте посмотрим видеозапись. Суд говорит: а вы сначала докажите, что там были нарушения, и мы после этого посмотрим видеозапись. Абсурд!» – заявил он.

«Но это еще не все. В 2021 году, когда проходили выборы в Госдуму текущего созыва, вообще доступ к видеокамерам и записям получили только политические партии и кандидаты, и то в специальных местах – так называемых общественных штабах. Получается, что видеокамер много, например, даже в 2012 году абсолютный рекорд 183 тысячи, потом их было меньше, но, тем не менее, наша страна является рекордсменом по количеству камер, установленных на избирательных участках… Но что толку от этих видеокамер, если посмотреть с них никому ничего нельзя? Как обеспечить контроль избирательного процесса? Смысла в этом нет», – подчеркнул депутат.

В связи с этим коммунист заявил, что его фракция не будет поддерживать законопроект. «На наш взгляд, это не просто окончательные похороны избирательного процесса в связи с этими всеми поправками, в целом если посмотреть – у нас цифровой век, век видеоконтента, по сути, это идти против прогресса. Еще никто не мог запретить прогресс и выиграть у прогресса. Вы пытаетесь это сделать. С такими требованиями обеспечить нормальный контроль выборов нельзя», – полагает он.

«Вот в 2012-м был дан адекватный ответ на те вызовы, которые были. Сегодня политическая система ведет себя совершенно неправильно. Мы не будем поддерживать этот законопроект», – заключил Камнев.

Тем не менее, законопроект был принял в первом чтении. Документ, в частности, предусматривает, что предвыборная агитация на выборах президента не может осуществляться на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. При этом разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. Планируется, что аккредитацию на заседания избиркомов могут получить только работники СМИ с трудовым договором, а фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только имеющие на это законное право с исключением нарушения тайны голосования.

Законопроект также закрепляет, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода. Кроме того, планируется установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, против нынешних 100 рублей.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ запланированы на середину марта 2024 года. Окончательное решение о дате их проведения примет Совет Федерации в декабре 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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