«Вывихнутый законопроект»: допуск бывших преступников к преподаванию в школах инициировали видные «единороссы»

Депутатам Госдумы от «Единой России» нужно советоваться прежде, чем вносить в парламент такие «вывихнутые законопроекты», как допуск бывших преступников к преподаванию в школах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Коллеги из «Единой России» считают, что будущее поколения должны учить люди с погашенной судимостью за тяжкие преступления. Крайне сложно представить, что за 10 лет, пока бывшие преступники доказывают свое исправление активной, честной, благотворительной деятельностью, у нас возникнут острые проблемы с педагогическим составом в школах», – полагает Слуцкий.

Политик обратил внимание, что этот законопроект уже вызвал «бурный протест» у родителей школьников. «Сложно представить, что кто-то отдаст своего малыша в кружок, секцию, не говоря о классе, которую ведет человек, отсидевший за тяжкие преступления. Нам надо как-то быть ближе к людям – сама суть парламентаризма… с ними советоваться прежде, чем вносить такие вывихнутые законопроекты», – подчеркнул он, поддержав решение вице-спикера Госдумы от «ЕР» Петра Толстого отозвать свою подпись под этим законопроектом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал надежду, что авторы законопроекта отзовут свою инициативу, в противном случае проект будет отклонен при рассмотрении в первом чтении. «Эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией», – подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

Законопроект внесли в Госдуму 16 октября депутаты из «Единой России» Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Петр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Предложенные парламентариями поправки в Трудовой кодекс предполагают предоставление право комиссии по делам несовершеннолетних рассматривать заявления россиян с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и принимать решения о разрешении или запрете им заниматься педагогической деятельностью.

Вчера днем свою подпись под инициативой отозвал Толстой. Сегодня до начала пленарного заседания свои подписи отозвали Роднина и Третьяк. Два часа назад это сделал Фетисов. Теперь единственным инициатором документа осталась «единоросс» Пивненко.

Москва, Мария Соколова

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