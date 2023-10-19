Госдума окончательно утвердила «бюджетное правило»

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые предполагают расчет «бюджетного правила» из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель с ежегодной индексацией на 2% с 2027 года.

Согласно действующему «бюджетному правилу», дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены направляются в Фонд национального благосостояния.

Как сообщал «Новый День», при рассмотрении документа в первом чтении представители парламентской оппозиции не поддержали проект, заявив, что Минфин РФ действует в русле антироссийского санкционного давления Запада.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева назвала возобновление «бюджетного правила» в данном изложении «абсурдом в квадрате» и обратила внимание на предлагаемой Минфином цены – $60 за баррель, аналогичный «потолку цен», объявленных для России Западом.

«Что добиваются наши враги? Потолок нефти $60 за баррель, чтобы мы не получали доходы нефти выше $60 за баррель, чтобы их не было. Что добивается Минфин, устанавливая это бюджетное правило? Если вдруг мы получим доходы, несмотря на этот потолок цен, свыше $60 за баррель, то мы их тратить не будем. Но ведь это то же самое, что нам навязывали в течении долгих лет – Стабфонд. Да, формально вы получаете доходы, но вы их не тратите, вы их где-то там складируете, а потом мы у вас эти деньги заберем… В данной ситуации, когда всё доказано, что это не работает, – нет, всё равно... Причем, та же самая цифра, что и потолок, который установили для нас. Как говорится, абсурд опровергнуть невозможно», – констатировала Дмитриева.

Москва, Мария Соколова

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