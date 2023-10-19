«Принцип ниппеля»: думских «единороссов» обвинили в поддержке банкиров в ущерб детям и пенсионерам

Сегодня Госдуме разгорелась любопытная и показательная дискуссия в связи с очередным отказом депутатов от «Единой России» поддерживать социальные и экономические проекты парламентской оппозиции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в адрес «партии власти» прозвучали обвинения в умышленной монополизации экономики и создании условий для сохранения слабости и отсталости сохранении России, а также поддержке нефтяников и банкиров в ущерб населению.

В частности, депутата от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, представляющего законопроект о снижении НДС с 10% до 5% на детские товары, возмутил аргумент профильного комитета, что это не повлияет на их цены в магазинах. «Мы сегодня присутствуем при рождении новой сенсации. Оказывается, размер НДС не влияет на стоимость товаров и услуг. Тогда почему у нас все финансовые услуги не облагаются НДС?.. Почему это мы НДС экспортерам сырья возвращаем, на цену же это не влияет, чего вдруг мы им по 2 трлн возвращаем? Экспортерам сырья, подчеркиваю… Когда про финансовый, про сырьевой сектор идет речь, то «конечно влияет, да вы что!». Как только речь идет о том, что давайте для детей снизим НДС на 5% – не влияет», – возмутился парламентарий.

«Докладываю вам, что снижение либо повышение налогов не влияет на ценовую политику только в одном случае, если у вас крайне монополизированная экономика, когда есть сговор. И государство это должно пресекать. Но вы этого не пресекаете. Мало того, вы это воспринимаете как данность, и это еще у вас аргумент, почему не нужно снижать цены на детские товары… Или, например, вчера вы не нашли детям-инвалидам 2 млрд рублей. Это меньше, чем вознаграждение одного члена совета директоров компаний, которые получают из бюджета триллионами. Ну, что это такое? У меня даже слов нет…» – заявил Гартунг.

В ответ замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева (фракция «Единая Россия») назвала слова Гартунга демагогией, при этом подтвердив его доводы. «Если вы прочитаете стенограмму, я уточнила, что повышение НДС является безусловным основанием для продавцов для повышения, естественно, для перекладывания ее на конечного потребителя, но что касается снижения цены – ни одно примера у нас такой связи нет», – пояснила она.

Дискуссия продолжилась при обсуждении следующего законопроекта по стимулированию роста пенсий, который «Единая Россия» также отказалась поддерживать. Как отметил депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, «интересная у нас сегодня дискуссия».

«И следующий законопроект, который я докладываю, он тоже имеет отношение к той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Вывод такой складывается: у нас государственная социальная, экономическая, финансовая система устроена по принципу ниппеля – в одну сторону работает, в другую – нет. То есть, когда касается денег взять у людей – все отлично, а когда касается денег дать людям, то сразу же возникают экономические правила, какие-то выводы, практика не подтверждает. Ясно же, что когда нет конкуренции, то нет, соответственно, и влияния налогов на цену. Ему плевать, какие налоги будут, если он монополист, он будет заряжать ее сколько угодно и будет выпрашивать снижение налогов, чтобы свою прибыль получить», – констатировал парламентарий.

При этом Кузнецов обратил внимание на механизм утверждения в Госдуме представленного правительством проекта бюджета. «Установилось такое правило, что бы изменить что-то в этом внесенном (проекте бюджета) – ничего не работает, чтобы это изменить, кроме того, что нужно убедить правительство. Мы вчера об этом говорили – приоритеты, ответственность Госдумы. Это Госдума рисует навигацию, направление, приоритеты деятельности для правительства. И если мы с вами не находим 2 млрд для детей-инвалидов, то мы и 700 млрд никогда не найдем для пенсионеров. Меры, которые мы предлагаем, – это не популизм, хотя популизм – это уважение народа, но, тем не менее, это меры, которые стимулируют покупательский спрос в нашей стране, и будут препятствовать той монополизации, зажатости нашего производства, потому что ни кредитные ставки дешевые вы не даете, ни потребительского спроса», – подчеркнул он.

Позже, выступая от фракции, Гартунг предложил решение главной проблемы, на основании которой законопроекты были отклонены. «Послушал вас и понял, что единственная причина, по которой вы не хотите нашим старикам добавить денег, вы просто считаете, что у вас другие приоритеты. 700 млрд рублей нужно из бюджета выделить. Нас тут спросили: а где вы возьмете деньги? Коллеги, я с этой трибуны цифры называл на порядок больше, которые мы вернем, если вы примете наши предложения. Перечислю их. Чтобы получить эти 700 млрд, первое, что нужно сделать, отменить налоговый маневр нефтяной отрасли – 3,3 трлн рублей вы у нефтяников сразу заберете и оставите в бюджете. Плюс к этому вы сэкономите 1 трлн рублей, потому что топливо в стране станет дешевле. Вот вам 4,3 трлн рублей. Дальше – НДС экспортерам сырья. Китай не возвращает его 40 лет, и ничего – не разорился, нормально. Тем более, нам сегодня сказали из бюджетного комитета, что это вообще на цену не влияет. Зачем мы им НДС возвращаем? Это еще 2 трлн рублей. Дальше – плоская шкала страховых взносов. Тоже наш законопроект внесен в Госдуму. Зачем мы отсекаем с 30%, потом до 10% делаем? Я не поленился и посмотрел, какие отрасли выигрывают от этой, скажем так, регресной шкалы страховых взносов: финансовый сектор на первом месте, нефтегазовый сектор и все добывающие отрасли. Три сектора экономики выигрывают от этого. Давайте мы это уберем, и мы не 700 млрд получим, а гораздо больше», – пояснил Гартунг.

Заключая дискуссию, Кузнецов констатировал, что все подобные законопроекты, «когда надо добавить людям, они все время сталкиваются с одним и тем же набором возражения». «Идет прямой отказ изучать эти возражения по существу. Вот сейчас это очень хорошо и предметно показано на дискуссии по вопросу о том, где взять деньги. Давайте мы прекратим эту экономику ниппеля. Давайте откроем шлюзы для людей, посмотрим на эффект. Кстати говоря, ведь это же прошли все страны, которые сегодня обладают определенным технологическим преимуществом и производственным по отношению к России…Россия не может быть слабой и отсталой, а она будет такой, если мы будем вот эту экономику ниппеля продолжать, если мы не дадим денег людям и если мы не стимулируем спрос, и не получат наши производственные предприятия прямые деньги без всяких посредников. А первый способ получить эти средства, это действительно дать их людям, и они пошли в магазин и начали покупать», – полагает он.

«В отношении данного законопроекта, скажите пожалуйста, какие здесь могут быть возражения, если деньги есть в стране. Дайте людям их. Просто вы их все время с охотой отдаете финансовым посредникам, банкирам, кому угодно вы готовы дать, а людям не хотите давать – «потому что это вредно». Вот давать 2 млрд председателю совета директоров какой-нибудь компании-госкорпорации на дивиденды – это норма, а дать людям, детям-инвалидам, которые потеряли родителей, 2 млрд – «это противоречит нашим принципам пенсионной системы». Коллеги, вот эти декорации уже настолько возмутительны, давайте их пересмотрим», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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