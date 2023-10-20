Объемы выдачи ипотеки в России снова побили рекорд в ожидании подорожания жилья

В сентябре объемы выдачи ипотеки в России снова побили рекорд. По предварительным данным, которые опубликовал Банк России, прирост портфеля за первый месяц осени составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя исключительного 2021 года (20,9%).

По объему выдано 955 млрд рублей, на 12% больше, чем в августе (849 млрд рублей). «Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля. Кроме того, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования с 01.10.2023 7, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам», – пояснили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что выдачи ипотеки выросли за счет жилищных кредитов с господдержкой – в сентябре выдано 646 млрд рублей (+27% к результату августа), в том числе по «Семейной ипотеке» – около 289 млрд рублей против 232 млрд рублей в августе, по «Льготной ипотеке» – 286 млрд рублей против 226 млрд рублей. При этом, по предварительным данным, из-за роста кредитных ставок выдачи рыночной ипотеки немного снизились – приблизительно на 9%.

Москва, Светлана Антонова

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