Госдума уточнила правила проведения выборов во время военного положения

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла законопроект, который уточняет правила проведения выборов в период военного положения. Если будет угроза жизни граждан, выборы могут быть приостановлены или отменены.

Согласно принятой поправке, скорректированы сроки уведомления о выборах при введении военного положения в регионе – высшее должностное лицо этого субъекта РФ вправе направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) предложение о назначении референдума и выборов: в отношении выборов в органы государственной власти субъекта РФ – не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования; в отношении выборов в органы местного самоуправления – не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования; в отношении референдума субъекта РФ, местного референдума – в течение 5 дней со дня признания законодательным органом субъекта РФ либо представительным органом муниципального образования соответствия вопроса, выносимого на всеобщее голосование.

В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней, предложение о назначении выборов должно быть направлено в течение сроков, установленных для выборов более высокого уровня.

В случае введения военного положения на части территории РФ после назначения выборов, референдума, если соответствующий избирательный округ, округ референдума включает в себя такую часть территории, высшее должностное лицо субъекта РФ вправе направить в ЦИК предложение о проведении соответствующих выборов, референдума в течение пяти дней со дня введения военного положения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении таких выборов, а в случае введения военного положения после назначения выборов – не позднее чем через пять дней со дня введения военного положения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, проводит консультации с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны и обеспечения безопасности.

По итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий) либо о невозможности проведения выборов, референдума на части территории РФ, на которой введено военное положение.

Если подготовка и проведение федеральных выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, соответствующие выборы на указанной территории по решению ЦИК не проводятся либо приостанавливаются.

Москва, Светлана Антонова

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