Представители ЧВК «Вагнер» не подтвердили слухи об участии «музыкантов» в боях под Авдеевкой

Любая информация о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на полях боя специальной военной операции является ложной. Об этом заявили официальные источники «Оркестра».

По их словам, многочисленные публикации о том, что «музыканты» вновь выступили на СВО и сейчас ведут сражения под Авдеевкой, являются ничем не подтвержденными фейками. Социальные сети и СМИ распространяют их без проверки данных и уточнения информации у официальных представителей.

Источники ЧВК «Вагнер» отметили, что компания полностью прекратила любое участие в специальной военной операции летом 2023 года. При возвращении «вагнеровцев» на поля боя в ЛНР И ДНР, об этом объявят сами сотрудники «Оркестра».

«Музыканты» закончили свою деятельность в СВО после освобождения Артемовска (бывший Бахмут) от сил ВСУ. Они передали все позиции в городе войскам МО РФ и покинули зону конфликта.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»