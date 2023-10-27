«Это издевательство»: в Госдуме назвали Центробанк РФ «опасным иноагентом»

Банк России является «опасным иноагентом», действия которого противоречат здравому смыслу. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя повышение ключевой ставки ЦЮ до 15% годовых.

«В ЦБ обосновывают свое решение тем, что значительно усилилось инфляционное давление, а увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Теперь перевожу на русский язык: мы подняли ставку из-за инфляции, а она растет, потому что мы обвалили рубль. Далее: мы подняли ставку, потому что бизнес не может расширять производство из-за того, что мы задрали учетную ставку и лишили его кредитования. Итог: чем больше мы поднимаем ставку, тем хуже ситуация и тем больше поводов дальше ее повышать. Это издевательство над здравым смыслом, экономикой и всей страной со стороны нашего самого опасного иноагента, действующего под вывеской «Центральный банк Российской Федерации», – заявил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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