Госдума поддержала увеличение военных пенсий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение военных пенсий с 1 октября 2024 года.

Документ предполагает отмену до конца следующего года норму о поэтапном повышении так называемого понижающего коэффициента – денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий. С тех пор этот показатель учитывается в размере 54% с ежегодным увеличением с 2013 года на 2% выше инфляции.

В пояснительной записке уточняется, что при сохранении этой нормы размер денежного довольствия при исчислении пенсии к 1 января 2024 года должен был достигнуть уровня 78%. Если законопроект будет принят, то показатель составит 85,47%, а с 1 октября 2024 года – 89,32%, что позволит увеличить реальный размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%.

Отмечается, что новые нормы коснутся более 2,7 млн человек. Военные пенсии, кроме уволенных в запас военнослужащих, получают также бывшие работники силовых министерств и ведомств.

Москва, Мария Соколова

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